Porto x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

No último jogo entre as equipes, 1 a 0 Benfica pelo primeiro turno - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

Porto e Benfica medirão forças neste domingo (3/3), às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão. O clássico vale pela 24ª rodada do Campeonato Português.

Em terceiro na tabela com 49 pontos, os Dragões ainda sonham com o troféu e irão a campo com força máxima e o apoio de sua torcida na tentativa de encurtarem a desvantagem. Por outro lado, os Encarnados contam com um time ofensivo na busca por se isolar na liderança.

Onde assistir

O clássico entre Porto e Benfica terá transmissão ao vivo do Star+, streaming para o Brasil.

Como chega o Porto

Depois de quase beliscar o título na temporada anterior, o Porto vê uma distância incômoda neste ano. Afinal, são 49 pontos em 23 partidas e está a sete pontos do Sporting e a nove do líder Benfica, rival deste domingo. Em contrapartida, o Porto fez ótima campanha na primeira fase da Champions, ficando na segunda posição do Grupo H. No duelo de ida das oitavas de final, o time obteve em casa um triunfo importante por 1 a 0, gol do brasileiro Galeno, contra o Arsenal.

O Porto chega de vitória pela Taça de Portugal na última quinta-feira. Pelas quartas, derrotou por 2 a 1 de virada o Santa Clara fora de casa, com gols dos brasileiros Galeno e Evanílson. O rival da semifinal será o Vitória de Guimarães. O atacante Tahremi e o zagueiro Marcano, lesionados, são os principais desfalques do treinador Sérgio Conceição para o clássico.

Como chega o Benfica

Na defesa pelo título português, alcançado em 2022/23, o Benfica se mantém firme no topo, com 58 pontos em 23 partidas. Além disso, o time do treinador Roger Schmidt continua de olho na Taça de Portugal, apesar do revés por 2 a 1 para o Sporting em seu último compromisso. O duelo da volta será no começo de abril.

A campanha também é favorável na Champions. Afinal, os Encarnados não conseguiram desbancar Real Sociedad e Inter de Milão. Em terceiro na classificação, passaram a jogar a Liga Europa e já derrotaram o Toulouse por 2 a 1 no Estádio da Luz. O lateral-esquerdo Juan Bernat, com problema muscular, é a principal indefinicão para o clássico.

Porto x Benfica

24ª rodada do Campeonato Português

Data e Horário: 3/3/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio e Wendell; Alan Varela, Stephen Eustáquio e Pepê; Francisco Conceição, Iván Jaime e Evanílson. Técnico: Pep Guardiola.

BENFICA: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes; João Neves, Joãpo Mário e Orkun Kökçü; David Neres, Ángel Di María e Rafa Silva. Técnico: Erik Ten Hag.

Árbitro: João Pinheiro

Auxiliares: Bruno Jesus e Luciano Maia

VAR: Tiago Martins

