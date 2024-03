Em noite histórica, LeBron James chega a 40 mil pontos na NBA

A NBA viveu uma noite especial na noite deste domingo. Maior pontuador na história da liga profissional de basquete dos Estados Unidos, o astro LeBron James atingiu a marca de 40 mil pontos na competição no primeiro tempo do duelo com o atual campeão, Denver Nuggets. O camisa 23 foi ovacionado na Crypto Arena, em Los Angeles, a casa do Lakers.

Aos 39 anos, James iniciou a partida a nove pontos da marca especial. Anotou quatro no primeiro quarto e sentou-se no banco de reservas deixando a torcida ansiosa. O clima era de expectativa e smartphones moradia para a quadra a fim de registrar o momento mágico.

LeBron James voltou à quadra no segundo tempo e reduziu a distância para dois pontos. Chegou a 39.998. Consequentemente, pilhou a torcida. A marca de 40 mil pontos foi cravada com uma cesta de dois pontos. A partida não parou, mas o ginásio ficou em êxtase. Bastou o primeiro pedido de tempo para o estádio aplaudí-lo de pé enquanto caminhava rumo ao banco de reservas do Lakers.

Ao ultrapassar a marca dos 40 mil pontos, LeBron James abre ainda mais vantagem sobre o segundo maior pontuador na história da NBA, o lendário Kareem Abdul-Jabbar encerrou a carreira com 38.387 pontos. Considerado o melhor jogador de todos os tempos, Michael Jordan é o quinto com 32.292.

Pontuação de LeBron James por temporada

2003/2004: 1.654 (Cleveland)

2004/2005: 2.175 (Cleveland)

2005/2006: 2.478 (Cleveland)

2006/2007: 2.132 (Cleveland)

2007/2008: 2.250 (Cleveland)

2008/2009: 2.304 (Cleveland)

2009/2010: 2.258 (Cleveland)

2010/2011: 2.111 (Miami)

2011/2012: 1.683 (Miami)

2012/2013: 2.036 (Miami)

2013/2014: 2.089 (Miami)

2014/2015: 1.743 (Cleveland)

2015/2016: 1.920 (Cleveland)

2016/2017: 1.954 (Cleveland)

2017/2018: 2.251 (Cleveland)

2018/2019: 1.505 (Los Angeles)

2019/2020: 1.698 (Los Angeles)

2020/2021: 1.126 (Los Angeles)

2021/2022: 1.695 (Los Angeles)

2022/2023: 1.590 (Los Angeles)

2023/2024: 1.350 (Los Angeles)*

Total: 40.002*

Até o primeiro tempo do jogo deste sábado