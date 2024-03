Fluminense x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (3/3), pela última rodada da Taça Guanabara, Fluminense e Botafogo se enfrentam. O Fluzão já está garantido na semifinal. Mas o Fogão tem de vencer (e ainda torcer por tropeço do Vasco) para entrar na fase decisiva e lutar pelo título. Mas, se perder, vai ter de se contentar com a repescagem (Taça Rio, do 5º ao 8º) que tem como atração apenas a garantia de uma vaga na Copa do Brasil-2025.

Para não perder nada do “Clássico Vovô”(são as equipes grandes mais antigas do futebol carioca), a Voz do Esporte preparou uma cobertura especial. A transmissão terá início às 14h30 (de Brasília), sob o comando de João Delfino. Ele também está com a narração.