Bragantino x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

No Nabizão, às 18h (de Brasilía) deste domingo (3/3), o Bragantino recebe o Santos, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão-2024. As equipes já estão classificadas para as quartas de final, mas querem mostrar força rumo à fase decisiva. O Peixe lidera o Grupo A (22 pontos) e com um triunfo pode encerrar a rodada em primeiro lugar geral. O Braga lidera o Grupo C, com 18 pontos e, se vencer, terá o primeiro lugar assegurado.

A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo a partir das 14h30 (de Brasília), sob o comando de Aldo Luiz, que também está com a narração.