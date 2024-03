Burnley perde mais uma em casa. Desta vez para o Bournemouth

Kompany volta a ver o seu time perder em casa e seguir afundado na zona de rebaixamento - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

O Burnley voltou a decepcionar a sua torcida. Neste domingo (3/3), no Turf Moor, recebeu o Bournemouth. E perdeu por 2 a 0. Kluivert e Semenyo fizeram os gols.

Com apenas 13 pontos e dividindo a lanterna com o Sheffield United, o Burnley, que voltou à elite nesta temporada, caminha rumo a um novo rebaixamento. Afinal, já esta 11 pontos atrás do primeiro fora do Z3 (Nottingham Forest). O Bournemouth, com 31 pontos, segue no meio da tabela, em 11º.

Bournemouth letal no contra-ataque

O Burnley dominou totalmente no primeiro tempo. Teve 75% de posse e 13 finalizações (quatro no alvo) contra apenas quatro do Bournemouth, com apenas um chute na direção certa. E ele entrou. Aos 13 minutos, Justin Kluivert avançou pela direita e aproveitou o erro de marcação para entrar na área e bater cruzado, à direita do goleiro Trafford. O Burnley seguiu buscando o emoate, mas a defesa foi bem e aos 45, o goleiro fez defesa incrível em cobrança de de falta de Larsen.

No segundo tempo, nada mudou. Burnley em cima, batendo na casa dos 75% de posse, chutes em profusão, mas sem direção ou, quando acertava o gol, era de fácil defesa para o goleiro Neto. Chegou a fazer um gol, anulado por falta no lance. Em eventuais contra-ataques, o Bournemouth fazia das suas. Uma delas foi gol. Aos 43, Semenyo entrou livre pela direita e quando veio a marcação, ele a cortou e chutou. A bola bateu no lateral Taylor e entrou.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (2/3)

Tottenham 3×1 Crystal Palace

Nottingham Forest 0x1 Liverpool

Newcastle 3×0 Wolverhampton

Brentford 2×2 Chelsea

Everton 1×3 West Ham

Fulham 3×0 Brighton

Luton Town 2×3 Aston Villa

Domingo (3/3)

Burnley 0x2 Bournemouth

Manchester Cityx Manchester United – 12h30

Segunda-feira (4/3)

Sheffield United x Arsenal – 17h

