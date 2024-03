PSV empata com Feyenoord. Está com o título holandês quase nas mãos

Bakayoko (de vermelho) briga pela bola com Mats Wieffer - (crédito: PSV x) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (3/3), o PSV Eindhoven recebeu o Feyenoord, no Philips Stadium, pela 24ª rodada do Holandês. Fizeram um jogo que praticamente decidia o campeonato. Afinal, era o duelo do líder (PSV, com 65 pontos), contra o único rival que ainda pode tirar o caneco, mas que entrou na partida dez pontos atrás. Foi um jogaço, com o time da casa saindo na frente, levando a virada, mas buscando o 2 a 2, o placar final. Tilman e Guus Til fizeram os gols do PSV. Os visitantes, que são os atuais campeões, marcaram com Minteh e Sérgio Giménez.

Assim, o invicto PSV vai aos 66 pontos, mantendo boa frente sobre o atual campeão Feyenoord, agora com 56 pontos, restando dez rodadas para o fim do Holandês. O outro grande, o Ajax, é apenas o quinto, com 39 pontos. Caso confirme o caneco, o time de Einhoven acaba com um jejum que vem desde 2017-18.

PSV sai na frente e no fim busca o empate

O PSV saiu logo marcando com Tillman, aos quatro minutos. Ele avançou desde a intermediária e deu um belo chute na entrada da área. Quase o time da casa ampliou pouco depois. Contudo, aos 22, Boscagli, seu zagueiro italiano, errou na saída de bola, perdendo para Minteh, que entrou sozinho na área, tirou o goleiro Benítez e tocou para a rede, empatando o jogo.

No segundo tempo, aos 15 minutos, saiu o gol da virada do Feyenoord. Geertruida fez grande jogada pela direita e cruzou para o artilheiro Sergio Jiménez só tocar para o gol vazio. Porém, para alegria da torcida local, Guus Til deixou tudo igual. Fim de jogo e o PSV, com sua campanha invicta, 21 vitórias e 3 empates. começa a fazer a festa. O 25º caneco está quase na mão.

