City vira para cima do United e está colado no líder Liverpool

Foden tenta a finalização durante o clássico do City com o United. Fera dos Citizens fez dois gols neste 3 a 1 no clássico de Manchester - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

De virada, o Manchester City derrotou, por 3 a 1, o Manchester United, no clássico da cidade, neste domingo (3/3), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo teve um herói, Phil Foden. Afinal, fez dois golaços no segundo tempo. Haaland deixou o dele. Dessa forma, o City garante mais três pontos que levam-no aos 62 pontos, apenas um atrás do líder Liverpool. O Manchester United, que saiu na frente também com um golaço, de Rashford, tem 44 pontos, em sexto lugar.

Apesar do placar apertado, o jogo foi um verdadeiro massacre dos Citizens. Com 75% de posse de bola e 27 finalizações (oito no alvo) contra apenas duas o United (uma na direção do gol, que entrou), os tricampeões não saíram de cima.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

United na frente

A torcida do City que lotou o Etihad Stadium, levou um susto. Aos sete minutos, Rashford recebeu na entrada da área, pela esquerda, e mandou uma bomba que foi no ângulo de Ederson, que voou e não alcançou. Uma pintura de gol. Esta vantagem fez o United, que já estava fechado na defesa, se retrancar. E o City foi desperdiçando ótimas chances. O goleiro Onana fez pelo menos quatro defesas fantásticas. E Haaland perdeu um gol incrível. Após passe de Foden, o norueguês, a dois passos do gol, sem goleiro e sem zagueiro, pegou mal e bateu por cima. Um dos gols mais perdidos da história da Premier League.

A virada do City

No segundo tempo massacre total. E o City chegou ao empate numa belo chute de fora da área de Foden, que apareceu pela direita e chutou com categoria. A pressão seguiu, mas o time da casa somente virou aos 35 minutos, quando Foden recebeu pela esquerda e chutou tirando Onana da jogada. A torcida azul explodiu de alegria e foi à euforia quando, nos acréscimos, após saída de bola errada de Amrabat, Stones recuperou a bola e deu de bandeja para Halland deixar o seu no clássico. Enfim, celebrou o 18º tento na ponta da artilharia e fechou o placar do clássico em 3 a 1.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (2/3)

Tottenham 3×1 Crystal Palace

Nottingham Forest 0x1 Liverpool

Newcastle 3×0 Wolverhampton

Brentford 2×2 Chelsea

Everton 1×3 West Ham

Fulham 3×0 Brighton

Luton Town 2×3 Aston Villa

Domingo (3/3)

Burnley 0x2 Bournemouth

Manchester City 3×1 Manchester United

Segunda-feira (4/3)

Sheffield United x Arsenal – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.