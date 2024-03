Fluminense acerta renovação de contrato de Keno

Keno renova contrato por mais uma temporada com o Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

Após a conquista da Recopa Sul-Americana, o Fluminense acertou a prorrogação do contrato do atacante Keno. Nesse sentido, o jogador, que tinha vínculo até o fim de 2024, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2025.

“Fico muito feliz com a renovação. Espero que a gente possa fazer em 2024 mais um grande ano como foi em 2023, de muitas vitórias e muitas alegrias. Que a gente possa fazer grandes jogos e conquistar ainda mais títulos”, disse ele.

O atleta, chegou ao clube carioca no início da temporada passada e logo se tornou peça fundamental no esquema de Fernando Diniz. Na conquista inédita da Libertadores, o camisa 11 deu duas assistências na decisão diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Além de participar dos títulos do Carioca e da competição continental, em 2023, e da Recopa, em 2024, o atleta soma 57 jogos, seis gols e 12 assistências com a camisa tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.