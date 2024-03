Athletico-PR demite técnico colombiano Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio deixa o comando técnico do Athletico-PR para a sequência da temporada - (crédito: - Foto: Divulgação/Athletico) Jogada10 Jogada10

Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Athletico. Na manhã deste domingo (3), logo após a derrota por 1 a 0 para o Londrina, no Estádio do Café, a diretoria do Furacão comunicou a saída do comandante colombiano. Vale destacar que esse duelo é válido pela ida pelas quartas de final do Paranaense.

Dessa forma, o treinador, que chegou no início da temporada, permaneceu no cargo apenas por 12 partidas. Ao longo deste tempo, foram sete vitórias, quatro empates e uma derrota, totalizando 69% de aproveitamento. O time marcou, neste período, 17 gols e sofreu seis.

Antes do duelo com o Tubarão, o Furacão era o único invicto na atual edição do estadual e tinha uma invencibilidade de 29 jogos no Paranaense. A equipe paranaense não perdia desde março de 2022 na competição, visto que foi campeã invicta na temporada passada.

Além de Osorio, o Athletico também demitiu os auxiliares técnicos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño, contratados junto dele no início da temporada. Dessa forma, o time passa a ser comandado de forma interina pelos auxiliares fixos da comissão técnica: Wesley Carvalho e Juca Antonello.

A diretoria já trabalha nos bastidores em busca de um substituto para Osorio. Antes de fechar com o colombiano, aliás, o Athletico esteve em negociação com o espanhol Domènec Torrent, ex-Flamengo, e também chegou a conversar com Cuca, desempregado desde que saiu do Corinthians, em abril de 2023.