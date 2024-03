Sporting vence Farense e segue na briga pelo título português

Marcus Edwards (de verde e branco) recebe a marcação de Talys Oliveira e de Muscat, do Farense - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Sporting segue muito bem no Campeonato Português. Neste domingo (3/3), em seu Estádio, o Alvalade, sofreu contra o Farense, mas garantiu três importantes pontos com o triunfo por 3 a 2. Os lisboetas abriram 2 a 0, gols de Daniel Bragança e o artilheiro Gyokeres. Mas cederam o empate, tentos de Belloumi, ainda no primeiro tempo, e do cabo-verdiano Zé Luís já na etapa final. Contudo, Pedro Gonçalves (o ‘Pote’) fez o gol da vitória.

O Sporting tem 59 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Benfica, que joga contra o Porto, neste domingo. Contudo, ao fim da rodada, os Sportingustas terão um jogo a menos. Assim, na pior das hipóteses termina como líder em pontos perdidos. O Farense, com 26 pontos, está em 11º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português

Sporting na frente

O Sporting, em casa e com o apoio da torcida, partiu para cima. Mas em nenhum momento encontrou no Farense um rival frágil. Fez 1 a 0 aos 11 minutos, com Daniel Bragança concluindo cruzamento da direita. Ampliou aos 29, com Gyokeres completando cruzamento da esquerda. Mas o Farense sempre foi perigoso quanto tinha a bola. Por muito pouco Falcão não marcou num chute de fora da área, aos 31. Mas, dois minutos depois, também de fora da área, Belloumi acertou a bomba para fazer o gol mais bonito do jogo. Assim e diminuiu para o time de Faro.

Pote garante os três pontos

No segundo tempo, o susto para os Sportinguistas. Aos cinco minutos, um escanteio da direita foi na cabeça de Zé Luís: sem chance para o goleiro Israel: 2 a 2. A coisa poderia se complicar. Entretanto, aos oito, Esgaio fez ótima jogada pela direita. Chegou ao fundo e cruzou para Pote apenas concluir ao gol vazio. Com o 3 a 2, o Sporting passou a jogar bem blocado, buscando manter a bola e buscar ampliar. Mas era nítido que estava mais cauteloso. Assim sustentou a importante vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.