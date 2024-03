Gol no finzinho define vitória do Napoli sobre a Juventus

O argentino Carlos Alcaraz (de Alvinegro) luta pela bola com Lobotka, do Napoli - (crédito: Foto: Carlo Hermann/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Com gols de Kvaratskhelia e de Raspadori, o Napoli venceu a Juventus, por 2 a 1, neste domingo (3/3), no Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 27ª rodada do Italiano. Assim, o jogo foi tenso, truncado e muito elétrico na reta final, quando Chiesa marcou o gol juventino aos 35 minutos. Porém, aos 43, Raspadori, no rebote de um pênalti mal cobrado por Osimhen, deu a vitória aos donos da casa.

Veja aqui a atabela de classificação do Campeonato Italiano

Para o Napoli, o resultado o recoloca na briha pelo G5. Os atuais campeões vão aos 43 pontos, quatro atrás da Roma, a quinta colocada e na zona da Liga Europa. A Juventus segue na vice-liderança. Mas parou nos 57 pontos e agora está 12 pontos atrás da Inter de Milão, que está encaminhando o título sem muita dificuldade.

Napoli na frente

O primeiro tempo foi muito bom, com os times criando muito no ataque e levantando as torcidas. A Juventus mandou uma na trave do goleiro Meret numa cabeçada de Vlahovic. Em seguida, Iling mandou uma perigosa que fez Meret ter trabalho. Já o Napoli quase marcou com Kvaratskhelia, mas o lateral brasileiro Alex Sandro salvou na linha. Dessa maneira, neste jogo lá e cá, o Napoli saiu na frente. Aos 42, após bola cruzada da direita, Bremer cortou, mas mandou nos pés de Kvaratskhelia. O craque Geórgio bateu no canto direito de Szcz?sny.

Reta final emocionante

A etapa final foi de mais toque de bola, com o Napoli administrando a vantagem e favorecido pelo jogo da Juventus, que prefere deixar a bola mais com o rival. Porém, a coisa pegou fogo na reta final. Aos 35 minutos, Chiesa recebeu pela direita, tabelou com Alcaraz e bateu para deixar tudo igual. Ciente de que o empate seria péssimo resultado, o Napoli partiu para cima e, aos 42, teve a chance que tanto esperava. Osimhen foi derrubado na área por Boende. Pênalti. Osimhen cobrou e o goleiro Szcz?sny defendeu. Porém, na sobra, Raspadori apareceu e mandou para a rede. A Juve ainda teve uma chance clara, com Rugani isolando uma sobra na pequena área.

CAMPEONATO ITALIANO – 27ª RODADA

Sexta-feira (1/3)

Lazio 0x1 Milan

Sábado (2/3)

Udinese 1×1 Salernitana

Monza 1×4 Roma

Torino 0x0 Fiorentina

Domingo (3/3)

Verona 1×0 Sassuolo

Frosinone 1×1 Lecce

Empoli 0x1 Cagliari

Atalanta 1×2 Bologna

Napoli 2×1 Juventus

Segunda-feira (4/3)

Internazionale x Genoa – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.