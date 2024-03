Após bons resultados, Matias descarta efetivação no Botafogo

Marlon Freitas fez dois gols para o Botafogo na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Após mais uma vitória no comando do Botafogo, Fábio Matias jogou um banho de água fria no torcedor que sonha com a sua efetivação no cargo. Vale lembrar que agora são três triunfos em três jogos. Antes, ele estava no comando da equipe que derrotou o Audax por 2 a 0 e o Aurora por 6 a 0. Agora, a vítima foi o Fluminense, que perdeu por 4 a 2.

“Eu sou funcionário do clube e é uma função que precisam, de um auxiliar permanente. Para quando tiver percalços ter condição de continuar e ajustar. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir. Nosso objetivo é deixar as coisas da melhor forma possível”, disse Matias.

Botafogo vai disputar a Taça Rio

Apesar da vitória no clássico, o Botafogo não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Dessa forma, o Glorioso disputará a Taça Rio, competição entre o quinto e oitavo colocados. Dessa forma, nas semifinais, com a vantagem do empate nos dois jogos, a equipe de Matias pega o Sampaio Corrêa. Já a outra chave terá Boavista x Portuguesa.

Os duelos da Taça Rio serão realizados no próximo fim de semana. Antes, porém, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino na quarta-feira (6/3), às 21h30. Essa partida, vale lembrar, é pela ida da terceira fase da Pré-Libertadores. Assim, quem avançar se garante na fase de grupos da competição.

Nos bastidores, por sua vez, o Botafogo foca a contratação de um treinador. Inclusive, a tendência é que venha um português, preferência da diretoria do clube.

“Particularmente a gente tem objetivo de médio e longo prazo, mas não sei. Futebol é muito dinâmico. Vamos deixar a casa organizada para que a chegada do novo treinador seja menos traumática dentro do processo. Esse é o meu objetivo hoje dentro do clube”, acrescentou Matias.

