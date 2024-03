Carille confirma quartas na Vila Belmiro e explica atuação: ‘Decisões erradas’

Fábio Carille não gostou da atuação do Santos diante do Red Bull Bragantino - (crédito: - Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

Depois da derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, Fábio Carille falou em entrevista coletiva sobre a atuação do Santos e deixou claro que não gostou do trabalho coletivo neste domingo (3). Assim o Peixe, que atuou em boa parte do segundo tempo com um a mais em campo, perdeu a chance de conquistar pelo menos um ponto no Nabi Abi Chedid.

“Time muito desconcentrado, tomando decisões erradas. Tentamos mexer, mudar para que não tivéssemos um jogo tão moroso, tão lento. Melhoramos um pouquinho, mas poderia ter sido muito mais”, disse.

“Com um a mais, ficávamos lançando bola para disputa pelo alto, sendo que poderíamos ter rodado a bola. Infelizmente, não fizemos isso. O Bragantino, que é um time bem organizado, conseguiu anular aquilo que propomos para o jogo”, completou Carille.

Quartas na Vila

O comandante alvinegro confirmou que a disputa com a Portuguesa pelas quartas de final do Estadual será na Vila Belmiro. Afinal, antes da definição, ainda existia uma dúvida se a diretoria do clube paulista realocaria o jogo para a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, algo que não se concretizou.

“Está confirmado, o Santos jogará na Vila Belmiro”, confirmou o treinador no estádio Nabi Abi Chedid.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Santos enfrenta a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pela 12ª e última rodada da fase de grupos. O confronto acontece no domingo, a partir das 16h (de Brasília).

