Vasco mostra conhecimento e fica sem suspensos para semifinal

Vegetti estava pendurado, mas foi substituído tão logo Vasco abriu vantagem no jogo - (crédito: Foto: Leandro Amorim / Vasco) Jogada10 Jogada10

Além da goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa, o torcedor do Vasco tem outro motivo para comemorar. O técnico Ramón Díaz não terá nenhum suspenso para o jogo de ida da semifinal, contra o Nova Iguaçu.

E, pelo visto, não foi à toa. Já que três jogadores estavam pendurados, sendo eles Pablo Vegetti, Léo e Puma Rodríguez. Os dois primeiros até foram a campo.

LEIA MAIS: Ramón Díaz recebe contato da Itália por Lucas Piton, do Vasco, diz Emiliano

Mas, tão logo a vantagem ia sendo construída, Ramón Díaz usou das substituições para prevenir eventuais desfalques na semifinal, a ser disputada no próximo domingo (10).

Léo, por exemplo, não fazia bom primeiro tempo. O técnico argentino já o sacou no intervalo, colocando Mateus Carvalho em campo. Quanto a Vegetti, Ramón o manteve para a etapa final. Mas, cinco minutos depois de marcar seu gol, deixou o gramado.

Já Puma Rodríguez sequer foi a campo e, comportado, não levou cartão amarelo do banco de reservas. Isso é algo raro, mas acontece e poderia tirar o uruguaio da primeira semifinal.

A partir de agora, os amarelos estão zerados para os jogos finais da competição. Além disso, outra boa notícia é o retorno de Zé Gabriel, que sofreu o terceiro amarelo na décima rodada e ficou fora do duelo contra a Portuguesa.

Com isso posto, os únicos desfalques do Vasco são por lesão: os meias Jair e Paulinho estão se recuperando de grave problema no joelho e só devem retornar no fim de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.