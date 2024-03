Devido a fortes chuvas, jogo entre Fluminense-PI e Fortaleza é interrompido e suspenso

Campo do estádio Lindolfo Monteiro ficou encharcado durante o primeiro tempo - (crédito: Foto: Reprodução/Sportv) Jogada10 Jogada10

Por conta das fortes chuvas em Teresina, capital do Piauí, o jogo entre Fluminense-PI e Fortaleza, pela Copa do Brasil, foi suspenso. A partida deste domingo (3) se encontrava no intervalo e estava empatada por 0 a 0.

?? PARTIDA SUSPENSA! Por conta da forte chuva em Teresina, que deixou grandes poças d’água no campo, o segundo tempo da partida será disputado amanhã, 15h. #FortalezaEC #CopaDoBrasil2024 pic.twitter.com/dFBZpurYfr — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) March 4, 2024

A arbitragem cumpriu o protocolo no estádio Lindolfo Monteiro. Com o árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP) abrindo duas janelas de espera de meia hora. Ao fim da segunda janela, porém, a chuva voltou com força.

Como o campo seguia encharcado, apesar dos esforços de funcionários com rodos e baldes, a arbitragem optou, então, por adiar o restante do duelo para esta segunda-feira (4). A princípio a bola rola (os 45 minutos finais) às 15h (de Brasília), com os torcedores presentes com ingressos garantidos.

Segundo a reportagem do SporTV, que transmitia a partida, a decisão saiu em comum acordo pelas duas equipes e, claro, pela arbitragem. Quem vencer o duelo enfrenta o Retrô na segunda fase.

Vale lembrar que, anteriormente, Fluminense-PI x Fortaleza já havia sido adiado a pedido do time cearense. A CBF acatara a solicitação, feita após ataque ao ônibus do Tricolor do Pici em Recife, que deixou seis jogadores feridos.

