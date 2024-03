Alisson deixa arbitragem de lado e pede foco no Ituano

São Paulo abriu o placar, mas cedeu o empate para o Palmeiras - (crédito: Foto: Agência Paulistão) Jogada10 Jogada10

Autor do gol do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, neste domingo (03), o meia Alisson minimizou o polêmico lance no tento do Verdão. Na ocasião, Rafael saiu para defender uma bola, mas acabou acertando Murilo dentro da área.

“Não da para falar agora porque eu estava dentro de campo e foi tudo muito rápido, mas ele estava no VAR. Pelo que a gente viu, se for assim, ele vai dar pênalti em todo lance que o goleiro der um soco na bola. A gente fica chateado por isso. Acaba estragando o jogo”, comentou Alisson, em entrevista à “TNT Sports”.

Por fim, Alisson mostrou gratidão pelo próprio gol, mas pediu foco na partida contra o Ituano. As equipes vão se enfrentar no próximo domingo (10), às 16h, no Novelli Júnior, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Paulistão. O Tricolor precisa de uma vitória simples para garantir uma vaga nas semifinais da competição. Em caso de tropeço, o clube precisará ainda pode se classificar com combinações de resultados.

Vale lembrar: o São Paulo lidera o Grupo D do Paulistão, com 19 pontos, a mesma pontuação do Novorizontino. A terceira colocação é do São Bernardo, com 18. Já o Botafogo de Ribeirão Preto é o lanterna, com 12. Assim, esse time está sem chances de classificação. O Ituano, por sua vez, soma apenas seis pontos no Grupo A e briga contra o rebaixamento.

“Foi um grande jogo e as duas equipes fizeram um grande jogo. O momento agora é de trabalhar para que a gente possa estar bem preparado contra o Ituano e fazer um grande jogo”, completou Alisson.

