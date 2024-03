Estreante, Yarley, do Botafogo, protagoniza a cena mais folclórica do Carioca. Veja!

Espera aí, seu juiz! Hugo recoloca Yarlen para dentro de campo - (crédito: Foto: Reprodução/Goat) Jogada10 Jogada10

Os campeonatos estaduais têm suas peculiaridades. No Rio de Janeiro, no fim do jogo entre Fluminense e Botafogo, pela última rodada da primeira fase do Carioca, no Maracanã, o clássico entregou ao público a cena mais folclórica da temporada. Formado nas categorias de base do Glorioso, o estreante Yarley, de apenas 18 anos, foi o grande protagonista de imagens que “viralizaram” nas redes sociais.

Com personalidade, Yarley armou boa jogada e aplicou uma caneta em John Kennedy, do Fluminense. Na sequência, no entanto, levou a mão sobre o rosto e ficou estirado no chão. Ao perceber que o garoto estava fora de campo, Hugo, do Botafogo, o puxou novamente para dentro das quatro linhas para ganhar tempo. Afinal, o Glorioso vencia a partida por 3 a 2. O duelo estava nos acréscimos.

A história não termina aí. Com pressa, em seguida, o goleiro Felipe Alves, do Fluminense, arrastou Yarley, ainda no chão, para fora do campo com o propósito de o jogo seguir. Mas a turma do Botafogo não deixou barato. Desta vez, foi o zagueiro Halter que recolocou a fera, ainda desnorteada, em campo. Neste momento, o tempo fechou de vez entre os rivais.

O saldo da confusão foi um cartão amarelo para Felipe Alves e, claro, cenas que repercutiram em todo mundo e internacionalizaram a marca do Campeonato Carioca.

PURO SUCO DE FUTEBOL BRASILEIRO! ???????? Simplesmente o Felipe Alves tirando o adversário de campo e o companheiro do Yarlen empurrando o cara de volta!

No fim, com Yarley já de pé, o Botafogo fecharia o placar em 4 a 2. O Glorioso venceu os últimos quatro compromissos diante do Fluminense, porém, não conseguiu alcançar as semifinais do Estadual e terá que disputar, como em 2023, a Taça Rio, uma espécie de torneio de consolação do Cariocão.

