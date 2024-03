Palmeiras tem média de quase um gol sofrido por jogo e liga alerta

Palmeiras tem média de quase um gol por jogo no Paulistão - (crédito: Foto: Guilherme Veiga e Jhony Inácio/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Apesar do empate em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo (03), no Morumbis, pela 11° rodada do Paulistão, o Palmeiras viu sua defesa, que antes era ”intransponível” para o torcedor, falhar mais uma vez. Aliás, o tento sofrido contra o rival manteve a média de quase um gol sofrido por partida do Verdão. Assim, ligando o alerta para a reta final do Estadual.

Nos 12 jogos disputados até aqui em 2024, a equipe de Abel Ferreira foi vazada em nove ocasiões. Este número surpreende, já que em quatro anos do treinador no Palmeiras, o sistema defensivo sempre foi o ponto forte da equipe. Contudo, em 2024, o técnico vem sofrendo para conseguir manter esta solidez.

Neste início de temporada, Abel testou as formações defensivas com três zagueiros e em outras ocasiões com uma linha de quatro. Esta última é a que tem sido mais utilizada na ausência de Gustavo Gómez, lesionado. Além disso, ele decidiu recuar Marcos Rocha e o lateral-direito vem atuando como zagueiro nos últimos compromissos.

Os gols sofridos em 2024 também têm ocorrido muito por falhas individuais. Foi assim no empate contra o Corinthians, por exemplo, e no último domingo, diante do São Paulo. Na ocasião, Weverton tocou para Richard Ríos pressionado, que se atrapalhou e acabou desarmado.

Agora, o treinador português terá uma semana para conseguir, enfim, corrigir o problema defensivo que aflige a equipe. O Verdão entra em campo novamente no próximo domingo, na Arena Barueri, para encarar o Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

