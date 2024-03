Íbis do Rio? Audax marca recorde negativo na história dos Cariocas

Campanha do Audax começou como terminou: derrotas por 4 a 0 para Flamengo (na estreia) e Sampaio Corrêa (última rodada) - (crédito: Foto: Ismael Monteiro Ferreira/Audax RJ) Jogada10 Jogada10

O rebaixado Audax encerrou no sábado (2/3) a sua campanha no Campeonato Carioca-2024. Foi histórica. Afinal, na era profissional (a partir dos anos 30 do século passado), esta foi a primeira vez que um time perdeu todos os seus jogos na competição. Apenas em outras três vezes, em torneios amadores no início do século passado, um time fechou a participação com campanha 0%.

Assim, considerando os estudos do livro História dos Campeonatos Cariocas, dos jornalistas Roberto Assaf e Clovis Martins, o Audax se soma a Riachuelo, Mangueira e Americano (mas este é o do Rio de Janeiro e não o de Campos dos Goytacazes). Veja abaixo os “recordistas”.

1908 – Riachuelo – 10 jogos, 10 derrotas. 0 gol a favor e 22 contra

1909 – Mangueira – 10 jogos, 10 derrotas. 3 gols a favor e 44 contra

1913 – Americano do Rio – 9 jogos, 9 derrotas, 3 gols a favor e 30 contra

2024 – Audax – 11 jogos, 11 derrotas. 1 gol a favor e 20 contra

Vale citar que na competição de 1909, com seis clubes, o Mangueira jogou apenas o turno e pediu licença no returno. Aliás, foi neste ano que o time levou o histórico 24 a 0 do Botafogo, até hoje a maior goleada de um jogo oficial no Brasil. Assim, cinco de seis jogos terminaram W.O (ou derrota por 3 a 0).

Audax histórico

Na Era Profissional três bateram na trave na campanha 0%. Assim, em 1961 o Madureira teve um empate e dez derrotas. O mesmo aconteceu com São Cristóvão em 1973 e com o Macaé em 2020. Mas perder todas as 11, somente o Audax.

Considerando o retrospecto, o Audax fez campanha superior apenas à do Riachuelo, o único que perdeu todas e encerrou a competição sem ter feito um gol sequer. Contudo, o Audax ao menos fez um gol, com o lateral Ramon, na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu, pela nona rodada. O clube começou como terminou, levando duas goleadas de 4 a 0 (do Flamengo e do Sampaio Corrêa). E pode dizer que a sorte não sorriu para o seu lado. Afinal, diferentemente dos companheiros do “Clube do Zero”, sete das suas derrotas não foram acachapantes, mas por apenas um gol de diferença. Seis por apenas 1 a 0, como ocorreu diante de Fluminense e Vasco. Porém, isso não vai apagar o fato de que o Audax entra num seleto grupo do qual a agremiação não queria fazer parte. Eis a campanha:

A campanha na Taça GB

17/1 – 0x4 Flamengo

20/1 – 0x1 Madureira

25/1 – 0x1 Fluminense

29/1 – 0x1 Boavista

01/2 – 0x2 Volta Redonda

04/2 – 0x1 Bangu

08/2 – 0x1 Vasco

15/2 – 0x1 Portuguesa

18/2 – 1×2 Nova Iguaçu

24/2 – 0x2 Botafogo

2/3 – 0x4 Sampaio Corrêa

