Corinthians ficará um mês sem atuar na Neo Química Arena

O que o torcedor do Corinthians mais temia concretizou-se neste final de semana. Afinal, mesmo com a vitória diante do Santo André por 3 a 2, no sábado (02), na Neo Química Arena, o Timão deu adeus ao Campeonato Paulista. Com a vitória da Inter de Limeira diante do Ituano por 2 a 0, o Alvinegro não tem mais chances de se classificar ao mata-mata. Assim, a equipe de António Oliveira terá poucas partidas no próximo mês, além de ficar longe da sua torcida no período.

Isso porque com a eliminação no Paulista, o Timão possui apenas dois jogos para serem disputados neste mês, ambos fora de casa. Os duelos que ainda restam para o Corinthians será contra o Água Santa, pelo Paulistão, e São Bernardo, pela Copa do Brasil. Ambas as partidas vão acontecer no estádio 1° de maio, casa do Bernô.

Com isso, o Corinthians voltará a mandar um jogo na Neo Química Arena apenas nos dias 3 ou 10 de abril. A partida será pelas primeiras rodadas da Copa Sul-Americana. O sorteio da competição, que ocorrerá no dia 18 de março, definirá a data exata que o Timão voltará ao estádio e os mandos de campo.

Já pelo Campeonato Brasileiro, a primeira partida que vai acontecer em Itaquera está marcada para o dia 13 de abril, contra o Atlético-MG. Aliás, este embate será pela primeira rodada da competição.

Durante este período, o Corinthians deve realizar jogos-treinos para manter o ritmo da equipe. Contudo, estes embates devem acontecer muito provavelmente no CT Joaquim Grava.

