Santos faz contas para terminar o Paulistão na liderança geral

A derrota do Santos para o RB Bragantino por 1 a 0, neste domingo (03), no Nabi Abi Chedid, pela 11° rodada do Paulistão, complicou a equipe na briga pela liderança geral do Estadual. O Peixe disputa com o Palmeiras a primeira posição, mas não depende apenas de si mesmo para conseguir o feito.

É verdade que o empate do Palmeiras com o São Paulo em 1 a 1, também neste domingo, ajudou o Alvinegro Praiano. Contudo, agora, a equipe de Fábio Carille precisa de uma combinação de resultados para encerrar a fase de grupos na liderança da classificação geral.

Neste momento, o Verdão lidera a tabela geral com 25 pontos, enquanto o Peixe vem logo atrás, com 22. Assim, a conta é simples. O Santos precisa vencer a Inter de Limeira na última rodada da fase de grupos, na Vila Belmiro, e torcer para o rival perder para o Botafogo-SP na Arena Barueri.

Se esta combinação de resultados acontecer, as duas equipes vão empatar com 25 pontos. Contudo, o Santos teria a vantagem por ter mais vitórias (oito contra sete). Esse é o primeiro critério de desempate no Paulistão. Assim, assumiria a primeira posição geral.

Liderar a classificação geral é importante, já que dá a vantagem de atuar o jogo decisivo em seus domínios. Todavia, vale ressaltar que mesmo após o fim da fase de grupos, os pontos continuam sendo somados no mata-mata. Assim, se empatar e avançar nos pênaltis, a equipe soma mais um ponto na classificação.

Santos já conhece seu adversário nas quartas de final

Por fim, já está definido que o Santos vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Paulistão. O dia e horário ainda serão confirmados. É certo também que a partida vai acontecer na Vila Belmiro, após o Peixe cogitar atuar na Neo Química Arena.

