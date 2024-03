Vitão completa 100 jogos no Internacional: ‘Uma realização pessoal’

Vitão completa 100 jogos pelo Colorado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

O jogo entre Juventude e Internacional ficou marcado na carreira de Vitão. Afinal, o zagueiro atuou como capitão em campo e completou 100 jogos pelo clube. O defensor está na sua terceira temporada pelo Colorado e tem vivido momentos muito especiais em Porto Alegre.

“Sem dúvidas um dos momentos mais especiais na minha minha carreira, sei o quanto é importante chegar a 100 jogos com essa camisa gigante. Feliz por termos conquistado a vitória e por ter sido capitão, mais uma grande realização pessoal durante a minha trajetória aqui. Agora é focar nos desafios dessa semana, teremos importantes jogos e vamos buscar manter a invencibilidade”, disse Vitão.

LEIA MAIS: Inter pretende entrar com recurso para ter Coudet do Gaúchão

Passagem pelo Internacional

Aliás, Vitão chegou ao Internacional em abril de 2022. O zagueiro pertence ao Shakthar Donetsk e está emprestado ao Colorado. O defensor, dessa forma, já disputou 100 jogos pelo Inter, sendo 97 como titular. O jogador tem três gols marcados pelo clube e vem se destacando neste começo de temporada.

Depois da vitória diante do Juventude, os jogadores retornaram aos trabalhos nesta segunda-feira (04/03). O Internacional, dessa forma, entra em campo no próximo sábado (09/03), diante do São Luiz, no Beira-Rio, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O confronto ainda não tem horário definido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.