Torcedor do Cruzeiro é mostrado dormindo no telão do Mineirão e viraliza

Cruzeiro e Uberlândia fizeram um jogo movimentado, no último sábado (2), no Mineirão, na vitória celeste por 2 a 0, com um gol no primeiro tempo e outro no segundo. No entanto, mais que as redes balançando, outra imagem viralizou.

Afinal, quando a partida estava no segundo tempo, aos 33 da etapa complementar, o telão mostrou um torcedor dormindo. Renan foi sacudido por outros torcedores. Contudo, demoraram a acordar Renan.

Aliás, Renan levou a situação na brincadeira. Ele disse que tinha saído do trabalho e estava muito cansado.

“Eu peguei um Uber para ao Mineirão. O Uber me levou para o bairro Mineirão, lá no Barreiro ???????????????????? Tinha acabado de sair do trabalho cansado de mais. kkkk ficou mais longe ainda para ir ao jogo.???????????????????????????? Mas deu tudo certo vitória do Cruzeiro”, salientou.

Minutos depois, a turma do telão do Mineirão conseguiu acordar o cruzeirense, que acompanhou o restante do jogo ligado. Aliás, após ficar em estado de alerta, Renan viu o Cruzeiro marcar o segundo gol.

A Raposa classificou-se para as semifinais do Campeonato Mineiro sendo o líder geral da competição.

