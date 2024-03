Payet relembra adaptação e revela objetivo do Vasco para a temporada

Payet comentou sobre sua forma física e revelou objetivos para a temporada - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O meia Dimitri Payet teve noite mágica em São Januário, no último domingo (3). Liso, ele participou dos quatro gols na goleada do Vasco por 4 a 0 sobre a Portuguesa.

E, após o jogo, ele foi entrevistado em francês pela jornalista Bruna Dealtry, da “Cazé TV”, onde falou sobre sua adaptação ao Brasil e o momento no time. Além disso, também citou os objetivos do Vasco na temporada.

“Tive um período de adaptação no Brasil, onde tive que me adaptar a um novo ambiente e a meus novos companheiros. Estávamos em situação de urgência porque estávamos com a sobrevivência na primeira divisão em jogo. Tirei esse tempo para me adaptar e tentei dar o melhor de mim. Com uma preparação completa, pude entrar em forma e ir bem em campo”, revelou.

O craque francês foi perguntado, então, sobre os objetivos para a temporada. Payet respondeu que quer buscar o título Carioca. E ainda levantou a possibilidade de alçar voos mais altos ao longo do ano.

“O objetivo, sem ser pretensioso, hoje temos a semifinal para alcançar a final do Carioca, e, em seguida, buscar o campeonato. Agora é tentar manter a performance que estamos tendo e alcançar o mais rápido possível uma estabilidade. A partir de agora vamos tentar manter nosso nível. E por que não fixar outros objetivos mais tarde?”, finalizou.

Auxiliar do Vasco elogia Payet

O auxiliar técnico do Vasco, Emiliano Díaz, quem vem dando as coletivas pós-jogos, rasgou elogios a ‘Dimi’. Para ele, aliás, Payet é ‘fundamental’ para o time.

“Dimi (Payet) é um jogador fundamental. Ele que maneja o tempo e as pausas do time. Hoje (domingo), fez uma grande partida. Parabéns para ele e o grupo”, disse.

