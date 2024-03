Após revés para o Botafogo, Fluminense de Diniz aumenta jejum em clássicos

Fluminense perdeu para o Botafogo no último domingo, no Maracanã - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense perdeu mais um clássico sob o comando de Fernando Diniz. Diante do Botafogo, o técnico optou pelo descanso de alguns atletas e viu a equipe não ter uma boa atuação. Com o revés da última rodada da Taça Guanabara, o Tricolor se aproxima da pior marca da história, quando ficou 13 clássicos sem vencer em 1995/1996 e 1961/1962.

No momento, são onze confrontos seguidos com os arquirrivais sem vitórias. Além disso, o comandante tricolor tem apenas 30% de aproveitamento, somando suas duas passagens pelo clube, em clássicos. Até o momento, foram 30 partidas, com seis vitórias, nove empates e 15 derrotas, segundo dados do portal “Enciclopédia Tricolor” Contra o Glorioso, são cinco derrotas em oito partidas à frente do Fluminense.

“O resultado do clássico não impacta no dia a dia. Minha vontade sempre foi de ganhar todos os jogos. Temos que continuar trabalhando para melhorar para que no próximo clássico a gente vença. Temos que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas. Melhorar o que aconteceu no jogo de hoje e que não conseguimos vencer”, disse o treinador na entrevista coletiva.

Péssimo aproveitamento diante dos rivais

Quatro das seis vitórias de Fernando Diniz em clássicos foram contra o Flamengo, justamente o adversário das semifinais do Carioca. Com o revés para o Alvinegro, o time estacionou nos 21 pontos e foi ultrapassado por Nova Iguaçu e Vasco na tabela. O Tricolor de Laranjeiras enfrentará já nas semifinais o rival que mediu forças nas últimas finais do Campeonato Carioca.

A última vitória do Tricolor em clássicos aconteceu no dia 9 de abril de 2023, quando goleou o Flamengo por 4 a 1, pelo jogo de volta da final do Carioca. Desde então, foram 11 jogos, cinco empates e seis derrotas. Este é o pior jejum desde 2021, quando ficou 12 partidas sem vencer os rivais.

Vale destacar que a pior sequência em clássicos aconteceu em dois momentos da centenária história do clube carioca. A primeira delas no início de seu pior momento entre 1995 e 1996 e o segundo entre 1961 e 1962. Em ambas, a equipe ficou 13 partidas sem saber o que era vencer Flamengo, Vasco ou Botafogo em sequência. Nos anos 90, somou 7 derrotas e 6 empates; já nos anos 60, foram 11 derrotas e 2 empates.

Sequência negativa em clássicos

1 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – 03/03 – Campeonato Carioca

2 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 25/02 – Campeonato Carioca

3 – Fluminense 0 x 0 Vasco – 14/02 – Campeonato Carioca

4 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 11/11 – Campeonato Brasileiro

5 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – 08/10 – Campeonato Brasileiro

6 – Fluminense 2 x 4 – 16/09 – Campeonato Brasileiro

7 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/07 – Campeonato Brasileiro

8 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 01/06 – Copa do Brasil

9 – Fluminense 0 x 1 – Botafogo – 20/05 – Campeonato Brasileiro

10 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/05 – Copa do Brasil

11 – Fluminense 1 x 1 Vasco – 06/05 – Campeonato Brasileiro

Piores marcas em clássicos

1995/1996: 13 clássicos sem vitória;

1961/1962: 13 clássicos sem vitória;

2012/2013: 12 clássicos sem vitória;

2011/2021: 12 clássicos sem vitória;

2023/2024: 11 clássicos sem vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.