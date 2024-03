Emerson Urso comemora primeiro gol pelo Botafogo: ‘Muito feliz’

Emerson Urso marcou o quarto gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O atacante Emerson Urso marcou seu primeiro gol pelo Botafogo no último domingo (3), no Maracanã, na vitória do Glorioso por 4 a 2 no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

O jogador foi contratado pelo alvinegro em 2023, mas fez sua estreia neste ano. Urso comemorou o gol marcado no Clássico-Vovô e elogiou o bom desempenho do Bota.

“Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Botafogo, ainda mais em um clássico e em um palco como é o Maracanã. Realmente foi tudo muito especial. O time todo está de parabéns pela grande atuação e pela grande vitória”, disse Emerson Urso.

O atacante, então, prosseguiu, revelando estar realizando um ‘sonho’ no Glorioso.

“Sempre que entro em campo dou o meu máximo. Todo atleta sonha em poder defender um time grande como o Botafogo. Então estar vestindo essa camisa gloriosa, é, realmente, a realização de um sonho. Poder disputar grandes jogos e defender as cores do Botafogo é muito especial para mim”, concluiu.

O foco agora é na Libertadores. Emerson Urso e o Botafogo viram a chave para o duelo contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (6), pelo confronto de ida da terceira fase eliminatória da competição internacional.

A partida inicial acontece no Rio de Janeiro, no Nilton Santos, enquanto a volta está marcada para acontecer no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na outra quarta (13).

