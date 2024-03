Barcelona confirma lesões de Pedri e De Jong

Momento da lesão sofrida por Frenkie De Jong na partida contra o Athletic Bilbao - Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images)

O técnico Xavi recebeu más notícias nesta segunda-feira (4). O Barcelona divulgou o boletim médico e explicou as lesões sofridas por Pedri e De Jong no empate sem gols diante do Athletic Bilbao, no último domingo (3), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, ambos jogadores serão desfalques na partida contra o Napoli, na próxima terça-feira (12), pelo jogo decisivo nas oitavas de final da Champions.

Frankie De Jong sofreu uma entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito. Já Pedri, tem uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

O Barcelona não chegou a revelar o tempo de recuperação dos atletas, mas, de acordo com a imprensa espanhola, Pedri e De Jong serão baixas confirmadas na partida contra o Napoli e nos próximos compromissos de suas seleções.

? Frenkie de Jong has a lateral ligament sprain in his right ankle.

? Pedri has a right quadriceps injury.

Both players are out and their recovery will determine their availability. pic.twitter.com/9QTXVCw9EN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2024