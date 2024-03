Após jogo ser suspenso, Fortaleza vence Fluminense-PI e avança na Copa do Brasil

Fortaleza passou sem sustos pelo Fluminense-PI. Adversário agora é o Retrô - (crédito: Foto: Weslley Douglas / Fortaleza EC) Jogada10 Jogada10

O Fortaleza está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (4), o Leão do Pici fez 3 a 0 no Fluminense-PI e avançou na competição.

A partida começou a ser realizada no último domingo (3), mas, graças às fortes chuvas que caíram no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, o segundo tempo foi suspenso e remarcado para esta segunda.

FIIIIIIIIIIIMMM DE JOGO NO LINDOLFO MONTEIRO! O FORTALEZA MARCA TRÊS VEZES NA SEGUNDA ETAPA E VENCE O FLUMINENSE-PI POR 3X0, GARANTINDO A CLASSIFICAÇÃO PARA A PRÓXIMA FASE DA @COPADOBRASILCBF! ? Kuscevic

? Lucero

? Kervin#FortalezaEC #CopaDoBrasil pic.twitter.com/vwZSdEK5i3 — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) March 4, 2024

Todos os gols saíram na segunda metade da partida. Kuscevic, aos 3′, Lucero, aos 28′, e Kervin Andrade, já aos 48′, fizeram os gols do jogo. Vale citar, também, que o goleiro João Ricardo pegou um pênalti no último lance do embate.

Agora o Fortaleza encara o Retrô (PE) na segunda fase. Segundo informa o site oficial da CBF, o jogo será realizado na quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), com mando de campo para o Leão.

Nesta fase, diferentemente da primeira, não há vantagem para nenhum dos times. Quem ganhar passa e empate leva a decisão para os pênaltis.

