Uruguai divulga amistosos que disputará em março

Recentemente, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou as partidas amistosas que o selecionado do Uruguai disputará no mês de março. Sendo que, em uma delas, o confronto não é, necessariamente, um duelo oficial.

Isso porque o jogo em questão será contra a seleção do País Basco, equipe que não tem filiação ao órgão que rege o futebol no planeta. Assim como a seleção da Catalunha, por exemplo. Nesse sentido, a única equipe da região que tem a devida filiação e reconhecimento é a Espanha. A partida em questão acontece no dia 23 de março, às 16h (de Brasília), na cidade de Bilbao. Mais especificamente, no Estádio San Mamés, habitual casa do Athletic Bilbao.

O outro compromisso da série de amistosos será contra a Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações. O compromisso do dia 26 de março acontece às 16h30, no Estádio Félix-Bolaert, em Lens, na França.

Dentro da programação conhecida, existe, pelo menos, mais um jogo amistoso na preparação dos charrúas visando a Copa América. Desse modo, os sul-americanos enfrentarão o México, no dia 5 de junho, em local ainda a ser confirmado.

A partida em questão ocorreria 18 dias antes da estreia no torneio continental, contra o Panamá, no Sun Life Stadium, às 22h. Além de Uruguai e Panamá, o Grupo C contra com os anfitriões (Estados Unidos) e a Bolívia.

