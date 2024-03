Al-Nassr perde no jogo de ida das quartas da Champions da Ásia

Jogadores de Al-Nassr e Al-Ain em disputa de bola nas quartas de final da Champions da Ásia - Foto: Divulgação / Al-Nassr - (crédito: Foto: Divulgação / Al-Nassr) Jogada10 Jogada10

Nem mesmo o retorno de Cristiano Ronaldo foi suficiente para o Al-Nassr abrir vantagem nas quartas de final da Champions da Ásia. Nesta segunda-feira (4), o time saudita perdeu para o Al-Ain por 1 a 0, fora de casa, com gol marcado por Soufiane Rahimi, e terá que vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo da volta para seguir vivo na briga pelo título. O time comandado pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo, ainda teve o zagueiro Laporte expulso e o desfalque do brasileiro Anderson Talisca.

Além disso, a derrota encerrou uma invencibilidade de 11 jogos oficiais do Al-Nassr, que não perdia desde o início de dezembro. Apesar de passar em branco, Cristiano Ronaldo quase empatou o jogo nos acréscimos, com um chute do meio do campo que saiu à direita do gol do adversário.

Barcelona confirma lesões de Pedri e De Jong

Dessa maneira, o Al-Ain terá a vantagem do empate no jogo de volta, na próxima segunda-feira (11), em Riad. Ao mesmo tempo, o Al-Nassr não poderá contar com o zagueiro espanhol Aymeric Laporte, que vai cumprir suspensão após receber o cartão vermelho neste jogo da ida. Anderson Talisca, por sua vez, ainda não tem presença confirmada no jogo de volta.

