Nas redes: Deputada critica contratação de Cuca pelo Athletico e técnico responde

A contratação de Cuca pelo Athletico-PR, que teve o seu anúncio no início da tarde desta segunda-feira (4/3) polemizou e passou o dia entre os assuntos mais comentados nas redes sociais do Brasil. Afinal, será este o primeiro trabalho depois da polêmica passagem de poucos dias no Corinthians. A torcida do Timão não aceitava ter como treinador uma pessoa julgada à revelía na Suíça por estupro no fim dos anos 80 e ele pediu o boné e foi analisar a sua situação na Justiça do país europeu. A escolha do Furacão recebeu críticas da torcida do Athletico, mas em quantidade menor aos que aprovaram, de acordo com a Rádio Banda B.

Porém, fora do âmbito dos fãs atleticanos, as críticas foram muito numerosas e iradas. E já virou caso político. Afinal, a deputada federal pelo Paraná Gleisi Hoffmann (um dos nomes mais influentes do PT, o partido do presidente Lula da Silva), esbravejou em suas redes e recebeu uma resposta do próprio Cuca, em suas redes.

Depurada irada com a contratação de Cuca

Gleisi, uma da mais influentes desputadas do país e com sua base no Paraná (foi inclusive senadora), disse que era um absurdo exatamente na semana da mulkher, o Athletico anunciar a contratação do treinador:

“É estarrecedor, na semana da mulher, saber que o Athletico Paranaense irá contratar Cuca, o homem que estuprou uma criança de 13 anos e que nunca pagou por isso. A condenação não difere em nada dos casos de Robinho e Daniel Alves, o crime é igualmente grave e chocante: a justiça da Suíça confirmou que havia sêmen do agressor no corpo da vítima! Uma pessoa como Cuca deve pagar por seu crime e jamais ocupar cargos de liderança, como o de treinador de futebol, que serve de inspiração e referência para tantas crianças. Teremos um longo caminho pela frente até que os homens também estejam comprometidos com o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos à luta! No dia 8 de março ocuparemos as ruas!”

Treinador, através de notificação, pede retirada do post

Pouco minutos depois da postagem, Cuca respondeu, também nas redes (veja um resumo e mais abaixo o documento na íntegra), mostrando uma notificação judicial:

(…)Pedimos a retirada do post, sob a pena de uma queixa crime por calúnia difamação e injúria, pois Cuca não foi condenado. Afinal, teve seu julgamento anulado pela corte da Suíça, por irregularidades que culminaram num veredito injusto. Afinal, foi julgado à revelia. (…) E que o caso de Cuca não guarda semelhança com os casos Daniel Alves e Robinho. Cuca não pode ser chamado de estuprador, pois a condenação, anulada, foi por coação. E que a justiça restabeleceu sua condição de inocente. E a senhora conhece bem os efeitos de uma descondenação”.

