Botafogo emplaca dupla na Seleção da semana da Libertadores

O Botafogo foi um dos times mais imponentes na segunda fase da Libertadores. E, nesta segunda (4), a Conmebol divulgou a Seleção de tal fase, contando com dois integrantes do Glorioso.

Como não poderia deixar de ser, Júnior Santos puxa a fila. Ele marcou incríveis QUATRO gols na goleada por 6 a 0, sendo o principal destaque do Botafogo no jogo.

Quem também comparece é seu companheiro de ataque: Tiquinho Soares. O camisa 9 também participou de quatro gols. Mais humilde, porém, marcou ‘apenas’ uma vez.

As outras três participações foram em assistências – as três para os últimos gols de Júnior Santos no Niltão.

Confira o time ideal

Com a chuva de gols, Júnior Santos se impõe, assim, como artilheiro da Copa Libertadores, com cinco tentos. Além dos quatro citados, foi dele, aliás, o único gol do Botafogo no jogo de ida contra o Aurora (empate em 1 a 1).

No terceiro e derradeiro mata-mata antes da fase de grupos, o Glorioso encara ninguém menos que o Red Bull Bragantino. A partida de ida se dá na quarta-feira (6), no Nilton Santos, enquanto a volta será no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Massa Bruta (de Léo Ortiz, que também entrou na Seleção) precisou dos pênaltis para passar pelo Águilas Douradas, da Colômbia, pela segunda fase. Os times empataram em 0 a 0 nos dois jogos, com o Braga vencendo por 4 a 3 nas penalidades.

