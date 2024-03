Na Suécia, ex-Botafogo marca golaço de falta e destaca: ‘Muito treinamento’

Erick Brendon foi decisivo na partida da sua equipe neste sábado (2) - (crédito: Foto: Divulgação/Östersunds FK) Jogada10 Jogada10

Revelado nas categorias de base do Botafogo, o volante Erick Brendon foi decisivo na partida da sua equipe neste sábado. Assim, o time do brasileiro, o Östersunds FK, recebeu o Landskrona, em duelo válido pela Copa da Suécia, e venceu por 1 a 0. O jogador marcou o golaço, de falta, do triunfo. Nesse sentido, o cria do alvinegro celebrou o gol marcado e revelou que tem treinado muito.

“Muito feliz por poder marcar esse gol, que nos ajudou a conquistar essa vitória que era muito importante para a gente. Isso é fruto de muito treinamento. Tenho buscado me aperfeiçoar bastante nas cobranças de falta, sempre faço esse treinamento específico após os treinos e hoje pude ser coroado com esse gol que nos deu a vitória”, disse.

Mesmo com a vitória na última rodada da primeira fase da Copa da Suécia, a equipe do brasileiro não conseguiu a classificação para as quartas de finais. Agora, o Östersunds FK volta as suas atenções para a disputa da Superettan, equivalente à segunda divisão, que começa no final de março. Erick, aliás, destacou o trabalho que vem sendo feito e a expectativa de conquistar o acesso.

“Ano passado fizemos uma boa campanha, chegamos em quinto e brigamos pela vaga do acesso até o final da competição. Esse ano, a nossa expectativa é de poder fazer novamente uma boa campanha, a preparação está sendo bem feita e temos um bom elenco. Vamos trabalhar muito para que, no final da temporada, a gente possa conquistar o acesso para a primeira liga”, concluiu.

