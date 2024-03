Inglês: Arsenal atropela Sheffield e segue na briga pela liderança

Momento do gol marcado por Gabriel Martinelli na goleada sobre o Sheffield United - Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Arsenal não tomou conhecimento do Sheffield e atropelou o lanterna da Premier League com uma goleada de 6 a 0, no estádio Bramall Lane, pelo jogo de encerramento da 27ª rodada do Campeonato Inglês. Odegaard, Jayden Bogle (contra), Gabriel Martinelli, Havertz, Rice e Ben White anotaram os gols do triunfo dos Gunners nesta segunda-feira (4).

Dessa maneira, o Arsenal fez sua parte, chegou aos 61 pontos e segue na terceira posição com apenas dois de diferença para o líder Liverpool. O City, por sua vez, está na vice-liderança com 62. Assim, os três candidatos ao título venceram seus compromissos nesta 27ª rodada.

Por outro lado, o Sheffield United segue com a pior campanha da Premier League, com apenas 13 pontos. Ao mesmo tempo, a diferença para o Nottingham Forest, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de 11 pontos.

Além disso, Gabriel Magalhães e Martinelli, convocados por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, foram titulares pelo Arsenal nesta segunda-feira. O atacante, inclusive, teve mais uma boa atuação, chegou a 48 participações em gols na Premier League e se tornou o 6º maior brasileiro neste quesito na história do Campeonato Inglês.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (2/3)

Tottenham 3×1 Crystal Palace

Nottingham Forest 0x1 Liverpool

Newcastle 3×0 Wolverhampton

Brentford 2×2 Chelsea

Everton 1×3 West Ham

Fulham 3×0 Brighton

Luton Town 2×3 Aston Villa

Domingo (3/3)

Burnley 0x2 Bournemouth

Manchester City 3×1 Manchester United

Segunda-feira (4/3)

Sheffield United 0x6 Arsenal

