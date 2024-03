Bayern de Munique x Lazio: escalações e onde assistir

Manuel Neuer está confirmado para a partida contra a Lazio - Foto: Divulgação/Bayern de Munique - (crédito: Foto: Divulgação/Bayern de Munique) Jogada10 Jogada10

Jogo decisivo em Munique. Bayern e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (5), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions. A bola rola no Allianz Arena e os italianos chegam com a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma.

Como chega o Bayern de Munique

Os donos da casa chegam pressionados após mais um tropeço no Campeonato Alemão e precisam vencer por ao menos dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar.

Além disso, o técnico Thomas Tuchel enfrenta uma série de desfalques na equipe. A baixa mais recente fica por conta do zagueiro Upamecano, que cumpre suspensão após ser expulso no jogo de ida. Ao mesmo tempo, Boey, Coman, Mazraoui e Sarr, lesionados, também estão fora.

Como chega a Lazio

Por outro lado, a Lazio chega motivada após o grande resultado no jogo de ida, que lhe garante a vantagem do empate nesta terça-feira. No entanto, a equipe vem de uma derrota por 1 a 0 no clássico contra o Milan, no último final de semana, e segue longe da briga pela parte de cima da tabela no Campeonato Italiano.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Sarri aposta todas as fichas na classificação para as quartas de final da Champions. Ao mesmo tempo, a equipe não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor.

Bayern de Munique x Lazio

Oitavas de final da Champions – Jogo da volta

Data e horário: terça-feira, 05/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim e Alphonso Davies; Pavlovic e Goretzka; Tel (Sané), Muller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Hysaj; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Árbitro: Slavko Vin?i? (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovi? (ESL)

Onde assistir: Space e Max

