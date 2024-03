Flamengo estreia na Libertadores-Sub-20 com vitória

Ciro Garcia disputa a bola no meio de campo com o uruguaio Sena - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol Libertadores U20) Jogada10 Jogada10

O Flamengo começou bem a sua campanha na Libertadores Sub-20. Afinal, nesta segunda-feira (4/3), pelo Grupo C da competição, que tem o Uruguai como sede, o Rubro-Negro enfrentou um dos anfitriões, o Defensor Sporting. O jogo foi no Domingo Burgueño, em Maldonado, e o Rubro-Negro levou a melhor, 1 a 0. O gol foi de Wallace Yan, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Flamengo encerra a primeira rodada dividindo a liderança do Grupo C com o Aucas-EQU. Afinal, ambos tem três pontos. Os equatorianos venceram na preliminar os peruanos do Sporting Cristal por 2 a 1. Na próxima rodada, nesta quinta-feira, o Fla enfrentará o Aucas às 15h (de Brasilia). Na partida de fundo, às 18h, jogam Defensor e Sporting Cristal. A Libertadores Sub-20 conta com 12 times, divididos em três grupos. Os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado, avançam às semifinais.

Veja aqui os jogos da Libertadores Sub-20

Flamengo marca no início e se segura

O Flamengo começou dando as cartas e largando na frente aos oito minutos. Shola recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Wallace Yan, que não desperdiçou. Praticamente no minuto seguinte, o time da casa quase empatou, em chute do lateral-esquerdo Amaro, mas que passou raspando o gol de Lucas Furtado. O jogo seguiu equilibrado. Armas teve ótima chance para virar o jogo para os uruguaios. Já Wallace Yan mandou uma raspando a trave de Simone. Entretanto, o placar se manteve em 1 a 0 para o Flamengo no primeiro tempo.

Defensor em cima. Mas Fla se segura

Veio a etapa final e o Defensor, com duas mudanças, passou a dominar. Sena e Bruschi concluíram com perigo e o Mengo deu sorte de não sofrer o empate. Estava sem criatividade. Dessa forma, dependia de algumas jogadas individuais do nigeriano Shola pelos flancos para gerar problemas às linhas defensivas dos rivais. Mas lance de perigo mesmo, até os 35 minutos, apenas uma falta bem cobrada por Zé Welinton que Simone voou e mandou para escanteio. Nos minutos, finais, o time da casa pressionou muito, o Mengo buscou eventuais contra-ataques, mas o resultado não se alterou. Enfim, uma boa estreia.

DEFENSOR SPORTING-URU 0X1 FLAMENGO

1ª rodada da Libertadores Sub-20 – Grupo C

Data: 4/3/2024

Local: Estádio: Domingo Burgueño , Maldonado (URU)

DEFENSOR: Simone; Dupuy (Rodríguez, Intervalo), Herrera, Pacífico e Armas (Bruschi, 28’/2ºT); Amaro (Acosta, 28’/2ºT), Jorge, Biscayzacu e Sena (Viudez, 22’/2ºT); Copelotti e Dudok (Cambon, 28’/2ºT). Técnico: Andrés Rodríguez

FLAMENGO: Lucas Furtado; Felipe Brian (Vitor Silva, Intervalo), Iago, Carbone e Zé Welinton; Rayan e Garcia; Wallace Yan (JOão Alves, 43’/2ºT), Lucyan e Shola (Lorran, 37’/2ºT); Weliton (Pedro Estevam, 37’/2ºT). Técnico: Arthur Jorge

Gols: Wallace Yan, 8’/1ºT (0-1)

Árbitro: Leandro Rey (COL)

Auxiliares: Jose Savorani e Sabástian Raineri (COL)

Cartões amarelos: Amaro, Sena, Herrera (DEF); Felipe Brian, Lorran (FLA)

