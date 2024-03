Brasil lidera ranking mundial de transferências e lucros na primeira janela de 2024

Jean Lucas e Caio Alexandre integram a lista de investimentos do Bahia para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/EC Bahia) Jogada10 Jogada10

Em relatório divulgado pela Fifa, o futebol brasileiro entre os homens é o que mais movimentou tranferências e lucros na janela entre 1º de janeiro a 1º de fevereiro de 2024, entre as 211 confederações filiadas.

Houve, aliás, um crescimento de 158% em relação ao mesmo período se comparado ao ano anterior, com o montante de 251,2 milhões de dólares, cerca de R$ 1,25 bilhão, recebidos por clubes do Brasil em negociações de atletas. Em 2023, o registro foi de 97,3 milhões de dólares (R$ 482,5 milhões).

Portugal aparece na sequência com 132,2 milhões de dólares (R$ 655,5 milhões), seguido da Bélgica, com 110,2 milhões de dólares (546,5 milhões). Fecham, portanto, o Top-5 a Argentina, com 109,3 milhões de dólares (R$ 542 mihões), e a Itália, com 97,1 milhões de dólares (R$ 481,5 milhões).

O futebol brasileiro também liderou em movimentações de atletas, com 409 contratados e 249 que deixaram o país, totalizando, portanto, 658. Por outro lado, em termos de países que mais gastaram em contratações, o Brasil ficou em quinto. Com 122,6 milhões de dólares (R$ 608 milhões), ficou atrás de franceses, ingleses, alemães e espanhóis.

