Palmeiras renova contrato de Richard Ríos por mais um ano

O volante Richard Ríos, do Palmeiras, renovou por mais um ano seu contrato com o clube. O colombiano, que tinha vínculo com o Verdão até dezembro de 2025, estendeu sua ligação com a equipe até o fim de 2026. A oficialização do novo contrato saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira (4).

Richard Ríos, além disso, também ganhou um aumento salarial. Jogador do Verdão desde o ano passado, ele tem 70% de seus direitos econômicos pertencentes ao clube. Um número que, aliás, aumentou no começo deste ano, altura em que o Palmeiras detinha apenas 60%. O restante da divisão é de 14% para o Guarani, 6% para o Flamengo e 10% para o próprio meio-campista.

Com a camisa alviverde, Ríos disputou 64 partidas e marcou três gols. Ele chegou do Guarani, há quase um ano, por R$ 6 milhões. Dono da camisa 27, o jogador nascido na Colômbia já representou a seleção de seu país e é um dos símbolos da atual equipe comandada por Abel Ferreira. Inclusive, ele esteve em campo no empate com o São Paulo, neste domingo, pelo Paulistão.

O Verdão volta a campo no domingo da próxima semana, diante do Botafogo-SP.

