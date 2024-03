Amistosos na Europa marcarão estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira - (crédito: MARCELLO DIAS)

A Seleção Brasileira irá utilizar os centros de treinamento de Arsenal e Real Madrid para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, em Londres e Madri, respectivamente.

Com o acordo firmado entre a CBF e os dois clubes, os jogadores e a comissão técnica de Dorival Júnior farão toda a preparação nos dois locais e, portanto, não precisarão de outros deslocamentos pela Europa.

A apresentação oficial será em Londres na segunda-feira (18). Todos os treinos da Seleção em solo inglês serão na sede do Arsenal, clube que cederá o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli ao escrete Canarinho. Martinelli, aliás, deixou o campo machucado na vitória por 6 a 0 sobre o Sheffield e virou, portanto, motivo de preocupação.

O Brasil se despede da capital inglesa no dia 24, um dia após enfrentar os donos da casa em Wembley. Depois, segue direto para Madri, onde treinará no CT do Real Madrid. Os atacantes Rodrygo e Vinicius Jr., convocados e prováveis titulares nesta largada para a “Era Dorival” estarão em seu local habitual de trabalho.

Após os dois primeiros amistosos de 2024, a Seleção Brasileira voltará a se reunir em junho, às vésperas da Copa América. México e Estados Unidos serão os outros testes na preparação da Canarinho para o torneio continental.

