PSG quer que Mbappé repasse milhões ao clube em sua saída

A iminente saída de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, poderá render milhões aos cofres parisienses, mas pelas mãos do próprio jogador. O clube está pressionando o atacante francês a ceder o valor de suas luvas, isto é, de sua premiação por assinar com o novo clube, para não correr o risco de sair sem um centavo ao perder seu camisa 7.

Mbappé está em fim de contrato com o PSG e já pode sair de graça para qualquer outro clube. Dessa forma, exigir que o jogador compense o clube com o valor das luvas é uma maneira de não sair com as mãos abanando. A diretoria espera que o atacante ceda algo em torno de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões) em sua eventual saída.

Substituído pelo técnico Luis Enrique nos últimos dois jogos, incluindo no empate do último sábado (2), contra o Mônaco, ainda no intervalo, Mbappé está em um processo complicado de saída. Embora ninguém no clube assume que o atacante está deixando, o técnico espanhol já disse que o time “precisa aprender a jogar sem ele”.

