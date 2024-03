FPF altera jogos de Palmeiras e Santos na última rodada do Paulista

FPF altera dois jogos da última rodada do Paulistão - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu alterar a data dos jogos de Palmeiras e Santos, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão encara o Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto o Peixe enfrenta a Inter de Limeira. As partidas aconteceriam no domingo (10), às 16h. Contudo, foram antecipadas para sábado (09), às 18h.

De acordo com a FPF, a alteração ocorreu por motivos de ajuste de tabela. Apesar das datas serem alteradas, os locais foram mantidos. O Palmeiras jogará contra o Botafogo-SP na Arena Barueri, enquanto o Santos enfrenta o time de Limeira na Vila Belmiro.

Tanto Palmeiras quanto Santos já estão confirmados na ponta de seus respectivos grupos e brigam, nesta rodada, pela liderança geral do Paulistão. O Verdão tem 25 pontos e o Peixe, 22. Já as outras duas equipes envolvidas não brigam por mais nada, já que a Inter de Limeira está classificada para as quartas de final. Por fim, o Botafogo-SP, que já não tinha chances de avançar de fase, também eliminou o risco de rebaixamento.

FPF mantém outros jogos no domingo

Os outros jogos vão acontecer normalmente no domingo, às 16h. Em todas as partidas, há algum time envolvido em briga por classificação ou lutando contra o rebaixamento. Os embates são:

Guarani x RB Bragantino

Ituano x São Paulo

Mirassol x São Bernardo

Novorizontino x Portuguesa

Santo André x Ponte Preta

Água Santa x Corinthians

