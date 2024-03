Brasil lidera ranking de jogos suspeitos por manipulação

Série D de 2023 teve 13 jogos em suspeita de manipulação - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

O Brasil é líder mundial de jogos com suspeita de manipulação de resultados no futebol. Desse modo, são 109 casos, em 2023, de acordo com o a Sportradar, empresa especialista em tecnologia esportiva, parceira da CBF e cujo relatório foi publicado nesta terça-feira (5), no site “ge”.

Destas partidas, a CBF organizou 15 partidas (13 da Série D, um da Segunda Divisão e outra da Copa Verde). As outras 94 ficaram, então, sob a responsabilidade das federações estaduais.

No entanto, em relação a 2022, o número de jogos suspeitos diminuiu. Assim, em comparação ao ano retrasado, o Brasil registrou uma queda de 22%, de acordo com o levantamento – 44 casos a menos. É, aliás, a primeira vez, desde 2020, que o país consegue reduzir o número.

A CBF, em nota, oficial, se pronunciou sobre o assunto. O presidente Ednaldo Rodrigues assegurou que a entidade vem investindo “de forma maciça” no combate à manipulação de resultados.

A confederação aumentou, afinal, em quase 400% o número de partidas monitoradas pela Sportradar, na temporada passada. Nesse sentido, a empresa analisou 9 mil jogos no Brasil, de 118 diferentes torneios. O percentual duvidoso ficou em 1,21% do total.

Confira, abaixo, as partidas organizadas pela CBF, em 2023

