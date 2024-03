Ramón Diaz atinge sua maior sequência invicta no Vasco

Além dos resultados em campo, Ramón Díaz está implantando uma mentalidade vencedora no Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco teve uma mudança profunda com a chegada do técnico Ramón Díaz na reta final do primeiro turno da Série A de 2023. O comandante e sua comissão técnica promoveram uma melhora de desempenho na equipe. Por isso, foram os principais responsáveis pela permanência da equipe na elite do futebol brasileiro. Após a última vitória sobre a Portuguesa, por 4 a 0, o argentino atingiu sua maior sequência invicta no Cruz-Maltino: sete jogos sem perder.

Especificamente, o Gigante da Colina soma cinco triunfos e dois empates, envolvendo o Carioca e a Copa do Brasil. Aliás, os resultados positivos foram sobre Audax, Botafogo, Marcílio Dias, Portuguesa e Volta Redonda. Já os placares iguais foram nos clássicos com Flamengo e Fluminense. Ocasiões em que o Vasco apresentou bom desempenho. No embate com o Tricolor, por exemplo, houve decisões polêmicas da arbitragem contra o time de São Januário.

Confira a atual sequência invicta

04/02 – Vasco 0x0 Flamengo – Taça Guanabara

08/02 – Vasco 1×0 Audax Rio – Taça Guanabara

14/02 – Fluminense 0x0 Vasco – Taça Guanabara

18/02 – Botafogo 2×4 Vasco – Taça Guanabara

24/02 – Vasco 2×1 Volta Redonda – Taça Guanabara

27/02 – Marcílio Dias 1×3 Vasco – Copa do Brasil

03/03 – Vasco 4×0 Portuguesa – Taça Guanabara

Neste período positivo, são 14 gols feitos e apenas quatro sofridos. Anteriormente, a melhor marca de Ramón Diaz no Cruz-Maltino foi durante a última edição do Campeonato Brasileiro. Entre outubro e novembro de 2023, a equipe emplacou seis partidas sem derrota. Superou Cuiabá, Botafogo e América, além de empates com Goiás, Cruzeiro e Athletico. Tal sequência, aliás, possibilitou o Gigante da Colina deixar a zona de rebaixamento.

Vasco tem apenas uma derrota em 2024

O único revés que o Vasco sofreu na atual temporada foi diante do Nova Iguaçu, ainda na Taça Guanabara. Na oportunidade, o time de São Januário foi prejudicado por erros de arbitragem. Afinal, o lateral-direito Cayo Tenório acertou a sola na canela do atacante Rossi, no começo do embate. O jogador do Nova Iguaçu deveria receber o cartão vermelho, mas não ocorreu dessa forma.

Por sinal, o Laranjão da Baixada será o adversário do Gigante da Colina nos dois jogos da semifinal do Carioca. A primeira partida ocorre no próximo domingo (10), às 18h30, no Maracanã. O duelo de volta será no dia 16 de março, sem horário e local definido. Antes disso, o Vasco encara o Água Santa em duelo decisivo pela segunda etapa da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (07).

A partida em São Januário vale a classificação para a próxima fase do torneio. A partir deste estágio do torneio, não há mais vantagem do empate. Assim, caso o confronto termine em placar igual após o tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. Ou seja, aumentar a sequência positiva nos embates seguintes será essencial para o Cruz-Maltino.

