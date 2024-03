Ary Borges destaca qualidade do México: ‘Vem crescendo no cenário do futebol feminino’

Ary Borges durante treino da Seleção - (crédito: Foto: Leandro Lopes/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira entra em campo na quarta-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Snapdragon, em San Diego, para encarar o México. O duelo pelas semifinais da Copa Ouro, aliás, será especial para Ary Borges, que completará 40 jogos com a Amarelinha. Assim, na véspera do confronto, a meia detalhou a qualidade da equipe adversária.

“O México tem feito uma competição muito boa, ganhou dos Estados Unidos com um jogo na casa delas. Sabemos que é uma grande seleção, que vem crescendo dentro do cenário do futebol feminino, e que tem uma liga que tem crescido também. Então, isso consequentemente está alavancando a seleção”, disse Ary Borges para o site oficial da CBF.

“Talvez, seja uma das partidas mais difíceis que a gente já enfrentou dentro do campeonato, assim como com a Colômbia. Vai ser uma boa prova para crescermos, nos sentirmos cada vez mais confiante. Temos tudo para continuar fazendo o que a gente tem feito de bom dentro do campeonato e com certeza sair com a vitória, que é o mais importante, e com a vaga na final”, completou.

Campanha da Canarinho na competição

A Seleção Brasileira vem fazendo uma grande campanha na Copa Ouro. Após vencer Porto Rico, Colômbia e Panamá na fase de grupos, sem sofrer gols, eliminou a Argentina por 5 a 1 nas quartas de finais. Assim, Ary Borges destacou o momento do Brasil e a adaptação ao estilo de jogo do técnico Arthur Elias.

“É sempre muito bom chegar em uma fase decisiva de qualquer campeonato, principalmente vestindo a camisa da seleção. Nosso principal foco é realmente isso. É nos preparar, o time se sentir cada vez mais entrosado, entender cada vez mais as ideias de jogo, todos os modelos e planos de jogo que o Arthur tem para a gente”, detalhou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.