Seleção feminina intensifica trabalhos para a semifinal da Copa Ouro

A Seleção Brasileira feminina segue sua preparação para enfrentar o México, nesta quarta-feira (6), pela semifinal desta edição da Copa Ouro. A bola rola, então, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Snapdragon, em San Diego, nos Estados Unidos.

Na segunda-feira (4), as meninas intensificaram as atividades no Estádio Torero, estádio onde a equipe treina desde o início da competição. Desse modo, o técnico Arthur Elias comandou um treino de finalização e trabalhos em campo reduzido.

A Seleção Brasileira ainda realizará mais um treino no mesmo estádio, marcado para esta terça-feira. Na ocasião, as Guerreiras farão os últimos ajustes para o duelo contra as mexicanas.

O Brasil está invicto nesta edição da competição. Na fase de grupos, a Seleção venceu Porto Rico por 1 a 0 e manteve o mesmo placar no triunfo sobre a Colômbia. Em seguida, a equipe passou fácil pelo Panamá. Nas quartas de final, mais um placar contundente: 5 a 1 sobre a Argentina, no maior clássico sul-americano. Bia Zaneratto (duas vezes), Yaya, Gabi Nunes e Yamim marcaram para o escrete verde e amarelo.

