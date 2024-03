Cristiano Ronaldo Jr ganha primeiro título no Al-Nassr

Al-Nassr conquistou o título do Campeonato da Arábia Saudita Sub-13 - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Nassr) Jogada10 Jogada10

O jovem Cristiano Ronaldo Jr, filho do craque português, ganhou seu primeiro título com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O garoto de 13 anos foi campeão da categoria sub-13 do torneio nacional.

O filho de CR7 levantou a taça por ser o capitão da equipe. No entanto, além disso, ele marcou um dos gols da partida final que aconteceu no último domingo (3), contra o Al-Shabab.

Cristiano Ronaldo, aliás, fez questão de parabenizar o filho nas redes sociais. O camisa 7 postou a foto do time campeão com a legenda. “Parabéns, time”.

Congrats Team! ???????? https://t.co/1sMUflrfIA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2024

O garoto, afinal, acompanha os passos do pai desde 2018. Inicialmente ele jogou na Juventus, da Itália, onde ficou até 2021. Depois foi com o pai para o Manchester United na Inglaterra. Agora, o jovem atua pelo Al-Nassr, mesmo time do pai. Ele, aliás, também usa a camisa 7.

