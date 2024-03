Shakhtar aceita proposta do Flamengo por Maycon e vai notificar Corinthians

Maycon pode trocar o Corinthians pelo Flamengo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca /Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Shakhtar Donetsk aceitou a oferta do Flamengo pela compra dos direitos econômicos de Maycon. O Rubro-Negro ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) para comprar o jogador, que também recebeu uma oferta de quatro anos para assinar com o clube da Gávea. Agora, os ucranianos devem notificar o Corinthians nesta terça-feira (05).

Por contrato, o Timão tem um prazo de 48 horas para igualar a proposta e a forma de pagamento oferecidos pelo Flamengo. O Corinthians, por sua vez, diz que ainda não foi comunicado de qualquer negociação. Maycon está emprestado ao clube do Parque São Jorge até o final de 2024, mas tem contrato com o Shakhtar até 2026.

Oficialmente, o período de transferências no futebol brasileiro termina na quinta-feira, 7 de março. Jogadores que disputam campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes das Séries A e B do Brasileiro após essa data, desde que assinem contrato entre 1º e 19 de abril. Contudo, como se trata de uma transferência internacional, o Flamengo entende de que será necessário encerrar a negociação até esta quinta. Existe otimismo do lado dos cariocas.

Passagem de Maycon no Corinthians

Cria do Corinthians, Maycon está emprestado ao clube desde 2022. Após um período de lesões e ausência de propostas no final daquele ano, seu empréstimo foi renovado por mais uma temporada. Dessa forma, o Timão desembolsou 500 mil euros, aproximadamente R$ 2,8 milhões na época. Aliás, em 2023, ele participou de 57 jogos e marcou três gols.

Nesta temporada, afinal, Maycon tem se destacado após um começo conturbado, registrando 11 partidas, dois gols e duas assistências.

