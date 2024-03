Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo não tomou conhecimento do Aurora e aplicou goleada histórica - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Botafogo e Red Bull Bragantino iniciam a série decisiva por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, cariocas e paulistas se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da última etapa eliminatória da competição. Quem perder, aliás, vai para a Sul-Americana, como consolo.

Como chega o Botafogo?

De ânimo novo, o time da Estrela Solitária chega, então, ao confronto com muita moral e pinta de favorito. Afinal, a equipe engatou três vitórias em sequência, com direito a 12 gols. A queda de Tiago Nunes e a ascensão do auxiliar permanente Fábio Matias foi o grande fato novo que impulsionou o Mais Tradicional em seus últimos compromissos.

O Botafogo terá, agora, a equipe principal. No fim de semana, os titulares descansaram durante a vitória do Glorioso sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Tiquinho e Júnior Santos, principais nomes do time, vão comandar o ataque. Por outro lado, Fábio Matias não contará com Jeffinho e Luiz Henrique, jogadores que, em Condições Normais de Temperatura e Pressão, seria titulares.

Outro que está fora de ação é o goleiro John, que, também lesionado, ainda vai demorar para voltar. Gatito, assim, será o responsável por fechar o gol alvinegro.

Como chega o Bragantino?

Ao contrário do Botafogo, que meteu um 7 a 1 no placar agregado, na fase anterior (sobre o Aurora, da Bolívia), o Bragantino sofreu para passar pelo Águilas Doradas, da Colômbia, somente nos pênaltis, após dois empates. Os paulistas, porém, não perdem há nove jogos.

Mosquera (atacante), Evangelista (meiaa), Matheus Fernandes (volante) e Camargo (volante) seguem no departamento médico. A maior baixa no Massa Bruta, entretanto, é o zagueiro Ortiz, vendido para o Flamengo às vésperas do embate contra aos cariocas. O técnico Pedro Caixinha minimiza a saída do xerife e garante que tem boas opções para substituir o seu antigo xerife.

“Eu nunca fui de estar preocupado de ter A, B ou C. Não tem o ‘A’, vou com ‘B’, não tem o ‘B’, vou com o ‘C’. E nesse sentido que quero que todos sintam que são importantes para esse projeto”, afirmou o treinador português do time do interior paulista.

Onde assistir?

ESPN (TV fechada), Star+, Globoplay e site “ge” (streamings)

BOTAFOGO x BRAGANTINO

Jogo de ida da terceira fase da Libertadores

Data e hora: 6 de março de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Gatito, Suárez, Halter, Barboza e Hugo; Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias.

BRAGANTINO: Cleiton; Mendes, Realpe (Cunha), Cândido e Capixaba; Jadsom, Lincoln e Ramires; Vitinho, Helinho e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

