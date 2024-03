Shakhtar aceita proposta do Flamengo e joga pressão no Corinthians

Flamengo se aproxima de Maycon - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O futuro de Maycon está perto de ser definido. O Shakhtar Donetsk aceitou os valores oferecidos pelo Flamengo e deve enviar uma notificação ao Corinthians nesta terça-feira (05/03). A informação é do “ge”.

Após ser notificado pelo Shakhtar Donetsk, os dirigentes do Corinthians vão ter 48 horas para igualar os valores apresentados pelo Flamengo. O volante está emprestado ao Timão até o fim de 2024 e faz parte dos planos do clube paulista.

LEIA MAIS: Com Tite, Flamengo tem bom aproveitamento em clássicos

Interesse do Flamengo

A diretoria rubro-negra demonstrou interesse na contratação de Maycon e formalizou uma proposta ao Shakhtar Donetsk de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). A ideia do clube é contar com volante até quinta-feira (07/03), antes do fim da janela de transferências.

Aliás, Maycon está emprestado ao Corinthians desde 2022 e vive um bom momento em São Paulo. O volante já disputou 11 jogos nesta temporada e marcou dois gols pelo Timão. O volante, por outro lado, é bem avaliado por Tite e pode ser um dos reforços do Flamengo para 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.