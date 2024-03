Sforza celebra estreia como titular pelo Vasco: ‘Muito especial para mim’

Sforza teve desempenho positivo pelo Vasco em sua estreia entre os titulares, tanto na parte defensiva como no auxílio da criação de jogadas - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco precisou fazer três alterações no time titular que venceu a Portuguesa, no último domingo (03), por 4 a 0. Isso em comparação com a equipe que conquistou a classificação em cima do Marcílio Dias pela Copa do Brasil. No caso, João Victor, Payet e Sforza entraram nas vagas de Rojas, Rossi e Zé Gabriel, respectivamente.

O volante estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Ramón escolheu o meio-campista argentino para substituí-lo. Assim, o camisa 20 fez a sua estreia entre os 11 iniciais do Cruz-Maltino e comemorou o momento.

“Estou muito feliz porque conseguimos alcançar nosso objetivo, que era classificar para a semifinal (Carioca). Ainda mais com essa torcida em nossa casa. A verdade é que foi uma estreia muito especial para mim”, indicou Sforza.

O reforço recente do Gigante da Colina fez o seu primeiro jogo como titular da equipe. Aliás, sua dupla como volante foi Galdames, outro gringo. Sforza teve boa atuação na saída de bola, desarmes, antecipações, em situações que teve no ataque e com viradas de jogo. Contudo, a entrada da área ficou um pouco desprotegida. Até mesmo ainda pela falta de entrosamento com o seu companheiro chileno.

‘Vasco terá um duelo muito difícil pela Copa do Brasil’

A respeito do próximo compromisso do Cruz-Maltino, pela segunda fase da Copa do Brasil, o volante argentino adotou uma postura de respeito ao adversário. Vale ressaltar que o embate ocorre, na próxima quinta-feira (07), às 20h, em São Januário. Como não há vantagem do empate já nesta etapa do torneio, caso a partida termine com placar igual no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

“Acredito que será uma partida muito difícil e física pela Copa do Brasil, como é característica da competição. Neste momento, o ideal é descansar e depois analisar a melhor estratégia para esse próximo embate”, completou o volante argentino.

O Gigante da Colina entrará em campo atento. Afinal, há um temor por parte da torcida, pois em jogos com oponentes de menor expressão, o Cruz-Maltino apresentou falta de atenção em alguns momentos. Enquanto isso, nos clássicos pelo Estadual, fez boas atuações, marcadas pela competitividade. Tanto que segue invicto neste tipo de duelo com uma vitória e dois empates.

Além disso, na edição passada da Copa do Brasil, esse foi exatamente o estágio em que sofreu a eliminação para o ABC. O jogo foi para a disputa de pênaltis e a equipe carioca foi superada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook